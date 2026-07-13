Η σπάνια εμφάνιση της Ρίκας Διαλυνά στο πλευρό του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ταξίδεψε στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου συνάντησε τη συνάδελφο και φίλη του Ρίκα Διαλυνά, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

Η ηθοποιός, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Κρήτη, ενώ με μεγάλη χαρά φαίνεται να άνοιξε το σπίτι της και να φιλοξένησε το Σπύρο Μπιμπίλα.

Οι δυο τους τράβηξαν μαζί ορισμένες φωτογραφίες, με τον ηθοποιό να τις αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου.

Στο κείμενο με το οποίο θέλησε να συνοδεύσει τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα αναφέρει: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρικα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων.. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στην θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμακη που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».

{https://www.instagram.com/p/DaubOvGjoJV/?hl=el&img_index=3}

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Η Ρίκα Διαλυνά είναι μία από τις πιο γνωστές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, κατάγεται από το Ηράκλειο της Κρήτης και συμμετείχε τόσο σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όσο και σε καλλιστεία ομορφιάς.