«Μου έπεσε αναμμένο χαρτί, ήθελα να διώξω σφήκες», δήλωσε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη (09/07) στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφήκες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από αμέλεια, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Η έκτιση της ποινής αποφασίστηκε να ανασταλεί ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ηλικιωμένος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος. Εις βάρος του έχει επιβληθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε στο χωράφι του, καίγοντας αρχικά απορρίμματα και ξηρά χόρτα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο ιδιοκτήτης της πρώτης επιχειρήσης ανέφερε ότι υπέστη ζημιά 400.000 ευρώ. «Η επιχείρησή μου καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως κι όλο το εμπόρευμα, αποτελούμενο από είδη υδραυλικών, εργαλεία και ελαστικά ποτίσματος», είπε, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της δεύτερης επιχείρησης κοστολόγησε τη ζημιά του σε πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

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«Βρισκόμουν στο γραφείο όταν αντιλήφθηκα την οσμή τού καπνού και είδα τη φωτιά να καίει στο διπλανό χωράφι. Ζήτησα από τους εργαζόμενους να εκκενώσουν άμεσα το κτίριο. Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι εγκαταστάσεις, τα γραφεία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το εμπόρευμα με είδη υγιεινής» ανέφερε.

Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. «Ήθελα να καθαρίσω το κοτέτσι και είδα μια σφηκοφωλιά σε μια σήτα. 'Αναψα ένα χαρτί για να διώξω τις σφήκες, αλλά μου έπεσε και προκλήθηκε η φωτιά. Προσπάθησα να τη σβήσω, όμως δεν κατάφερα να την ελέγξω» απολογήθηκε ο ίδιος.

Μέσω του συνηγόρου του υποστήριξε ότι το χωράφι του είχε καθαριστεί από τα ξερά χόρτα, πριν γίνει το συμβάν.