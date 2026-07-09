Για τη φωτιά ήχησε και το «112».

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε άυλειο χώρο εργοστασίου κατασκευής πλακιδίων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Για τη φωτιά εστάλη στις 16:13 μήνυμα από το 112 το οποίο εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστά παράθυρα.

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Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, στην κατάσβεση συνδράμουν μηχανήματα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Εύφλεκτα υλικά στο κτήριο

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι μέσα στο κτίριο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της, καθώς η παρουσία των εύφλεκτων υλικών αυξάνει το θερμικό φορτίο και τις δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης.

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Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο τον έλεγχο του μετώπου και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Αναφορές για εξωτερικές εργασίες ως πιθανή αιτία της φωτιάς – Δηλώσεις της δημάρχου Δέλτα

Σύμφωνα με δηλώσεις της δημάρχου Δέλτα στην ΕΡΤ, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εξωτερικές εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο όπου στη συνέχεια επεκτάθηκε η φωτιά. Όπως ανέφερε η δήμαρχος, οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνταν παρά την απαγόρευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η ίδια δήλωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν ήδη προχωρήσει οι πρώτες συλλήψεις για την υπόθεση, ενώ η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία δυσχεραίνεται από την παρουσία εύφλεκτων υλικών εντός της εγκατάστασης.