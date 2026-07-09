Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 23 πυροσβέστες και 9 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Το μέτωπο εντοπίζεται σε ξηρή βλάστηση σε βιομηχανική περιοχή στην δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ένα εναέριο μέσο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.

Η φωτιά είναι μεγάλη και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα σε σημείο κοντά σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Πηγή: Parallaximag.gr

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075200713538273778}

Βίντεο από τη φωτιά

{https://www.youtube.com/watch?v=28kAYIjFFg4}

Εικόνες από τη φωτιά