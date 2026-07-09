Φωτιά ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Το μέτωπο εντοπίζεται σε ξηρή βλάστηση σε βιομηχανική περιοχή στην δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ένα εναέριο μέσο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.
Η φωτιά είναι μεγάλη και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα σε σημείο κοντά σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.
Πηγή: Parallaximag.gr
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075200713538273778}
Βίντεο από τη φωτιά
{https://www.youtube.com/watch?v=28kAYIjFFg4}
Εικόνες από τη φωτιά