Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:15.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, 10 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:15 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφιλα Λέσβου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 21 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μυτιλήνης.

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Χάρη στην κινητοποίηση των Αρχών έσβησε η φωτιά

Υπό έλεγχο τέθηκε και κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή μεταξύ Παμφίλων και Σκάλας Παμφίλων στη Λέσβο. Αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις που είχαν επιχειρήσει νωρίτερα στο μέτωπο της Αγιάσου μετακινήθηκαν προς το νέο περιστατικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τη φωτιά.

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Στο σημείο βρέθηκαν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρασάββας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησης και τον συντονισμό των ενεργειών. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν απειλές για κατοικίες ή ζημιές. Το περιστατικό προκάλεσε νέα κινητοποίηση των Αρχών, σε μια ημέρα κατά την οποία η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει δύο διαδοχικές πυρκαγιές στη Λέσβο.