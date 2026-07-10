Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η 21χρονη προκάλεσε τη φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Χειροπέδες σε μία 21χρονη ημεδαπή πέρασαν στελέχη της ΔΑΕΕ την Παρασκευή (10/07) ως υπαίτια για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η 21χρονη προκάλεσε τη φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Η φωτιά ξέσπασε στις 11:33 το πρωί και επεκτάθηκε σε έκταση 350 τ.μ., με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπισή της.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα των στελεχών του ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή της στην πρόκληση της πυρκαγιάς και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ως υπαίτια εμπρησμού από πρόθεση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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174 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (91,95%) αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 14 (8,05%) υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.