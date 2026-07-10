Aπειλεί σπίτια και εγκαταστάσεις η φωτιά στα Υψώματα Διαβατών, εστάλη 112 στους κατοικους.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική υπηρεσία, με 19 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ήχησε 112 για την φωτιά στην περιοχή Υψώματα Διαβατών με το μήνυμα να αναφέρει στους κατοίκους «Παραμείνετε σε ετοιμότητα».

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στα Διαβατά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Υψωμάτων Διαβατών.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ελικόπτερο με ρίψεις νερού από αέρος. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ η εξέλιξή της παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Το μήνυμα του 112 για την φωτιά στα Διαβατά

Στο μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων μέσω 112 αναφέρεται ότι «Πυρκαγιά στην περιοχή #Υψώματα_Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας #ΘεσσαλονίκηςΠαραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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