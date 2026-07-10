Από τις φονικότερες φωτιές που έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στη νοτιοανατολική Ισπανία, η οποία ήδη έχει κοστίσει τη ζωή 12 ανθρώπων, ενώ άλλοι 23 αγνοούνται. Επιπλέον, οχτώ έχουν τραυματιστεί, από τους οποίους οι τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόκειται για μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην Ισπανία, η οποία είναι αντιμέτωπη με το δεύτερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 150 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 220 στρατιωτών, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 αεροπλάνα.

Η φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη, κοντά στο Λος Γκαγιάρδος της Αλμερίας και οι αρχές έδωσαν στους πολίτες οδηγία είτε να μείνουν όπου βρίσκονταν, σε ασφαλές σημείο, είτε να ακολουθήσουν την επίσημη διαδρομή για την εκκένωση. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι επιχείρησαν να διαφύγουν από άλλες διαδρομές, με αποτέλεσμα να πέσουν σε μια φονική παγίδα, σύμφωνα με τις αρχές.

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Φωτιά στην Ισπανία: «Ήταν μια πραγματική παγίδα»

Από τα θύματα, ένας άνθρωπος είναι Ισπανός και οι άλλοι φαίνεται πως είναι αλλοδαποί, που προσπάθησαν να διαφύγουν οδικώς, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονταν γρήγορα στη δασική περιοχή γύρω από την πόλη Λος Γκαγιάρδος, δήλωσε ο Αντόνιο Σανθ, επικεφαλής της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης στην Ανδαλουσία. Η περιοχή είναι δημοφιλής προορισμός για διακοπές, ενώ εκεί ζουν πολλοί ξένοι, ιδιαίτερα Γάλλοι, Βρετανοί και Βέλγοι.

«Δυστυχώς, η απόφαση να αναζητήσουν άλλον τρόπο διαφυγής, μέσω ενός φαραγγιού, ήταν μια πραγματική παγίδα», δήλωσε ο Σανθ και συμπλήρωσε πως 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν.

Τέσσερις άνθρωποι, που κατά τα φαινόμενα ήταν Βρετανοί- καθώς το τιμόνι στο αυτοκίνητό τους ήταν στη δεξιά πλευρά- έχασαν τη ζωή τους μέσα στο όχημα, είπε ο Σανθ. Άλλοι οχτώ βρέθηκαν νεκροί αφού όπως φαίνεται εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκκένωσης. Πολλά από τα απανθρακωμένα πτώματα θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μέσω DNA, σημείωσε.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε σαν πυρίτιδα»

Κάποιοι από τους αγνοούμενους πιθανότατα ήταν πεζοπόροι, που τους αιφνιδίασε η φωτιά στο δάσος, δήλωσε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, επικεφαλής της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Διασώστες βρήκαν αρκετά μπαστούνια πεζοπορίας εκεί.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε σαν πυρίτιδα. Ήταν μία από τις πιο γρήγορες και περίπλοκες που έχουμε δει», επεσήμανε ο Μορένο. Μέχρι στιγμής η φωτιά έχει κάψει περίπου 32.000 στρέμματα, ανέφερε ο ίδιος, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένονται ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης που έπεσε σε χαντάκι δίπλα σε δρόμο και κινήθηκε με ταχύτητα 15 χιλιομέτρων μέσα σε δύο ώρες, δήλωσε ο Μορένο. Εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας, Endesa, αντέκρουσε αυτά τα σενάρια, λέγοντας πως το καλώδιο δεν είχε τάση.

{https://www.youtube.com/watch?v=jq1zuEaLKk8}

{https://www.youtube.com/watch?v=ynrYx4DH1Ic}

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, Φωτ.: AP, EPA