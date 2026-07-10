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Την ώρα της κατολίσθησης στην παραλία βρισκόντουσαν αρκετοί λουόμενοι, όμως ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στην παραλία Μύρτος στην Κεφαλονία την Πέμπτη (09/07), με τα βράχια να πέφτουν «μία ανάσα» από του λουόμενους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social mediaμ μεγάλοι βράχοι και χώματα αποκολλήθηκαν από το πρανές πάνω από την ακτή.

{https://www.tiktok.com/@tinabest2005/video/7660550136069819650}

Την ώρα της κατολίσθησης στην παραλία βρισκόντουσαν αρκετοί λουόμενοι, όμως ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στη συγκεκριμένη παραλία υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες οι οποίες καλούν τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα κατολίσθησης.

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