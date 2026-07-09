«Το Σόι σου» θα επιστρέψει με νέα επεισόδια την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη.

Η Βάσω Λασκαράκη, η τηλεοπτική «Λυδία» από τη σειρά «Το Σόι Σου», έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε της έκτης σεζόν.

Η οικογενειακή σειρά του Alpha έπειτα από έξι χρόνια, επέστρεψε φέτος με νέα επεισόδια χαρίζοντας στους τηλεθεατές στιγμές γέλιου, εντάσεων και παρεξηγήσεων μεταξύ των δύο οικογενειών.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μπήκαν και πάλι στο στούντιο και ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας τους ρόλους που αγαπήθηκαν τόσο από τους ίδιους όσο και από το κοινό.

Τα νέα επεισόδια ήταν προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα και στις ηλικίες των πρωταγωνιστών με τις κόρες του Σάββα και της Λυδιάς να βρίσκονται αρκετά συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21:00, θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, με τους συντελεστές να ολοκληρώνουν τα γυρίσματα της σειράς, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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Από την πλευρά της η Βάσω Λασκαράκη, θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση λίγο πριν από το τελευταίο επεισόδιο: «Τελευταίο γύρισμα 6ης σεζόν. Το σοι σου. Η καθιερωμένη φωτό. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/Dak5rSft-bf/?hl=el}