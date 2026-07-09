Το κοινό στιγμιότυπο του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Χάρης Βρθακούρης, όπου μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.

Το ζευγάρι φαίνεται ότι κέρδισε μερικές ημέρες μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ετοίμασαν βαλίτσες προκειμένου να απολαύσουν μερικές στιγμές ηρεμίας.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο ερμηνευτής, βρέθηκαν σε κοντινό προορισμό και κολύμπησαν μέσα σε ιαματική πισίνα, φορώντας μίας χρήσης σκουφάκια στα μαλλιά τους.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάρτησής του βρίσκεται στο συνοδευτικό κείμενο όπου με χιουμοριστικό και αυτοσαρκαστικό τρόπο αναφέρεται στον εαυτού του, ενώ χαρίζει κομπλιμέντα στη σύζυγό του:

«Την πρώτη εβδομάδα που δεν είχα μεσοβδόμαδο λάιβ είπαμε να αποδράσουμε οικογενειακώς. Παρατηρώντας τη φωτογραφία που μας έβγαλε η μικρή μας κόρη στην (ιαματική) πισίνα (εξού και τα σκουφάκια), συνειδητοποιώ ότι η γυναίκα μου με τον σκούφο μιας χρήσης (που είναι υποχρεωτικός) δείχνει σαν top model κι εγώ ο ελαιοχρωματιστής που προσέλαβε για μερεμέτια στην κουζίνα…

Ευτυχώς οι κόρες μας πήραν από τη μαμά τους».

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{https://www.instagram.com/p/Daix1Hfsok_/?hl=el}

Η Αντελίνα Βαρθακούρη σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, μίλησε για το σύζυγό της αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους έχει περάσεις κρίσεις που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν.