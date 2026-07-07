Η Σίλια Κριθαριώτη δημοσίευσε φωτογραφία με την διάσημη τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Τζένιφερ Λόπεζ με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας που διοργανώνεται πραγματοποιείται στη Γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί, βρίσκεται και η ελληνίδα σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη, η οποία φαίνεται πως δέχθηκε επίσκεψη στο ατελιέ της από την διάσημη τραγουδίστρια.

Όπως όλα δείχνουν, η Τζένιφερ Λόπεζ, βρέθηκε στο ατελιέ της ελληνίδας σχεδιάστριας και η ίδια θέλησε να απαθανατίσει τη στιγμή ποζάροντας στο πλευρό της.

«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες του κόσμου. Ορισμένη από την ομορφιά δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μία φωτογραφία», έγραψε στην ανάρτησή της η Σίλια Κριθαριώτη. Μάλιστα, την δημοσίευσή της την «έντυσε» με μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της διάσημης Τζένιφερ Λόπεζ.

Η ευρέως γνωστή ερμηνεύτρια, εμφανίστηκε μέσα σε ένα μαύρο φόρεμα και μία λευκή γούνα, με μεγάλα γυαλιά ηλίου να καλύπτουν το πρόσωπό της, προσθέτοντας μία έξτρα πινελιά στο τελικό αποτέλεσμα. Τα χέρια της, τα κοσμούν εντυπωσιακά βραχιόλια.

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Αντίστοιχα, η Σίλια Κριθαριώτη, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, στέκεται στο πλευρό της Τζένιφερ Λόπεζ προκειμένου να απαθανατίσουν τη στιγμή της συνάντησής τους.