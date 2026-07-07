Η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά δορυφορικά «μάτια» για την παρατήρηση της Γης.

Ένα σημαντικό βήμα στη διαστημική της παρουσία πραγματοποιεί η Ελλάδα με την επιτυχή εκτόξευση του μικροδορυφόρου Hyperion GR-1, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις εθνικές δυνατότητες γεωπαρατήρησης.

Ο Hyperion GR-1 αποτελεί τον πρώτο από τους επτά οπτικούς μικροδορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και εκτοξεύθηκε από το Cape Canaveral Space Force Station στη Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX. Η ανάπτυξή του δημιουργεί για πρώτη φορά μια ελληνική επιχειρησιακή δυνατότητα συλλογής και αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση της επιφάνειας της Γης.

Ο νέος μικροδορυφόρος διαθέτει προηγμένες δυνατότητες πολυφασματικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας την καταγραφή αλλαγών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Μέσω των δεδομένων που θα συλλέγει, η χώρα θα μπορεί να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια περιοχές ενδιαφέροντος, να εντοπίζει μεταβολές και να υποστηρίζει κρίσιμες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Οι εφαρμογές του Hyperion GR-1 είναι πολλαπλές. Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τα δορυφορικά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις, αλλά και στην αποτίμηση των ζημιών μετά από ακραία φαινόμενα.

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Παράλληλα, ο μικροδορυφόρος αναμένεται να ενισχύσει την περιβαλλοντική παρακολούθηση, την προστασία δασικών εκτάσεων και υδάτινων πόρων, τη γεωργία ακριβείας, καθώς και τη διαχείριση θαλάσσιων περιοχών. Η δυνατότητα παρατήρησης της ελληνικής επικράτειας από το διάστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, τη χαρτογράφηση μεταβολών στη χρήση γης και τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών έργων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Hyperion GR-1 είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για επεξεργασία δεδομένων πάνω στον ίδιο τον δορυφόρο, καθώς και προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ δορυφόρων. Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν ταχύτερη διαχείριση και μετάδοση πληροφοριών προς τους επίγειους σταθμούς.

Τα δεδομένα του θα αξιοποιούνται μέσω του Κυβερνητικού Κόμβου Γεωπαρατήρησης, ο οποίος σχεδιάζεται ως κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα για τη χρήση δορυφορικών πληροφοριών από τη Δημόσια Διοίκηση. Ο Hyperion GR-1 αποτελεί προϊόν συνεργασίας με σημαντική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και μηχανικών υψηλής τεχνολογίας, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία στον διαστημικό τομέα και δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη ελληνικών διαστημικών υπηρεσιών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται με τη συμμετοχή αρμόδιων ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων.