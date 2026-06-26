Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22 χιλιάδες υποψηφίους.

Μια ιστορική πρωτιά για την Ελλάδα σηματοδοτεί η είσοδος του Αδριανού Γολέμη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας θα συμμετάσχει ενεργά στην προετοιμασία για επανδρωμένη αποστολή της ESA. Ο Αδριανός Γολέμης βρίσκεται πλέον σε τροχιά συμμετοχής σε αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με την εκτόξευση να τοποθετείται χρονικά μέσα στην επόμενη διετία και τη διάρκεια της αποστολής να εκτιμάται έως και τρεις εβδομάδες.

Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα, η οποία θέτει ως ορίζοντα το 2035 και στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε διεθνή διαστημικά προγράμματα. Κατά τη διάρκειά της, προβλέπεται η υλοποίηση επιστημονικών πειραμάτων και τεχνολογικών δοκιμών που έχουν προταθεί από ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες, με στόχο τη συλλογή δεδομένων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

«Ο Αδριανός τα επόμενα χρόνια θα είναι στο Διάστημα»

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, τονίζοντας ότι ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει «κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά», σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευρεία απήχηση διεθνών διαστημικών αποστολών, όπως το πρόγραμμα Άρτεμις της NASA, επισημαίνοντας τον συμβολισμό των ελληνικών ονομασιών που χρησιμοποιούνται σε τέτοια προγράμματα.

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Το προφίλ του γιατρού των αστροναυτών

Ο Αδριανός σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και παρακολούθησε το Master on Space Studies στο International Space University (ISU) του Στρασβούργου. Το 2014 επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στο πλήρωμα του Σταθμού Concordia στην Ανταρκτική. Εκεί εργάστηκε για ένα έτος σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης ως ιατρός-ερευνητής σε μελέτη της επίδρασης ακραίων συνθηκών διαβίωσης στον ανθρώπινο οργανισμό και την ψυχολογία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως γιατρός σε κλινικές μελέτες για το Διάστημα στο γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας (MEDES). Από το 2018 εργάζεται για τη MEDES ως γιατρός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών (European Astronaut Centre – EAC) της ESA, παρακολουθώντας την υγεία των αστροναυτών κατά την προετοιμασία τους πριν την αποστολή τους, για όσο χρόνο οι αστροναύτες βρίσκονται στο Διάστημα, καθώς και μετά την επιστροφή τους στη Γη. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος Έλληνας που πέρασε με επιτυχία και τα 6 στάδια της διαδικασίας επιλογής Ευρωπαίων αστροναυτών το 2022.

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