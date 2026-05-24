Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ, ημιαυτόνομου κινεζικού εδάφους: ηλικίας 43 ετών, η Λι Τζιαγίνγκ (Λάι Κα-γίνγκ στα καντονέζικα) εργαζόταν προηγουμένως για την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.

Η Κίνα άρχισε σήμερα την αποστολή Shenzhou-23, στη διάρκεια της οποίας ένας κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο, ένα κρίσιμης σημασίας βήμα για τη φιλοδοξία του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη.

Ένας πύραυλος Μεγάλη-Πορεία 2-F απογειώθηκε στις 23:08 (18:08 ώρα Ελλάδας) από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτική Κίνα), προωθώντας το διαστημόπλοιο και τα τρία μέλη του πληρώματός του προς τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ (Ουράνιο Παλάτι), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιανγκζού (39 ετών), διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγκ Ζιγιουάν (39 ετών), πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα.

Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική.

Όμως η μείζων ιδιαιτερότητα της αποστολής Shenzhou-23 έγκειται στο γεγονός ότι ένα από τα τρία μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο. Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Αυτό είναι απαραίτητο για να προετοιμασθούν μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τη Σελήνη - και προς τον Άρη.

Ο αστροναύτης που θα παραμείνει για να περάσει ένα χρόνο σε τροχιά θα επιλεγεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη της αποστολής Shenzhou-23, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ένας αξιωματούχος της κινεζικής διαστημικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις επανδρωμένες πτήσεις (CMSA).

Τα πληρώματα στον Τιανγκόνγκ μένουν μέχρι τώρα εν γένει έξι μήνες σε τροχιά και στη συνέχεια αντικαθίστανται.

Η αποστολή Shenzhou-23 εντάσσεται στο στόχο της Κίνας να προσεληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030, μια κούρσα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επίσης με το πρόγραμμά τους Artemis, στο πλαίσιο του οποίου έχουν στόχο να προχωρήσουν σε προσελήνωση αστροναυτών το 2028, δύο χρόνια νωρίτερα από την Κίνα.