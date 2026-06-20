Οι ΗΠΑ επικράτησαν εύκολα της Αυστραλίας και πέρασαν στους 32 του Μουντιάλ 2026.

Την πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 πήραν οι ΗΠΑ, οι οποίες επικράτησαν με σκορ 2-0 της Αυστραλίας και έτσι μετά το Μεξικό, γίνεται η δεύτερη από τιε διοργανώτριες χώρες που περνάει στην επόμενη φάση.

Οι ΗΠΑ άνοιξαν το σκορ της αναμέτρησης στο 11ο λεπτό. Ο Μπαλογκάν κάνοντας εντυπωσιακή κούρσα έκανε την πάσα στην περιοχή, όμως ο Μπέρτζες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

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Οι Αμερικάνοι ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος, κυκλοφορόντας την μπάλα, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που απείλησαν την εστία των Αυστραλών.

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Στο 43ο λεπτό οι ΗΠΑ έκαναν το 2-0 με τον Φρίμαν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κόντρα από το σουτ του Ντεστ.

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Ο Μπαλογκάν είχε την ευκαιρία να αυξήσει τα τέρματα για την ομάδα του, όμως καθυστέρησε με αποτέλεσμα να χάσει τη μπάλα.

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Η Αυστραλία έβγαλε μια ένταση στο φινάλε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα έκανε ροντέο το φινάλε του ματς.

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Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έφτασε τους 6 βαθμούς στη φάση των ομίλων και πέρασε στους 32, ενώ η Αυστραλία θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στην Παραγουάη (26/06).