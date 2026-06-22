Ο Μέρλιν έχει εξελιχθεί σε ανεπίσημη μασκότ του Μουντιάλ 2026.

Ο Μέρλιν, η πάπια που έχει γίνει viral και έχει εξελιχθεί σε ανεπίσημη μασκότ του Μουντιάλ 2026, συναντήθηκε με την Κλαούντια Σέινμπαουμ. Αλλά δεν είχε πολύ… φιλικές διαθέσεις.

Η πάπια με τη φανέλα του Μεξικού, που έχει κατακτήσει τα social media κατά τη διάρκεια του τουρνουά, εμφανίστηκε στην τακτική συνέντευξη Τύπου της προέδρου της χώρας.

Κάθισε εκεί όπου συνήθως παίρνουν θέση οι υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι, αλλά το πτηνό δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται. Αντίστοιχη ήταν η διάθεσή του και όταν πλησίασε η Σέινμπαουμ, καθώς επιχείρησε να τσιμπήσει την πρόεδρο του Μεξικού, η οποία τράβηξε το χέρι της γελώντας.

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Μουντιάλ 2026: Πώς έγινε διάσημος ο Μέρλιν

Ο Μέρλιν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής, με 2-0, στο πρώτο ματς του Μουντιάλ 2026. Φορώντας μια μικροσκοπική φανέλα της εθνικής ομάδας μίας εκ των τριών διοργανωτριών χωρών, δεν άργησε να μαγνητίσει στα βλέμματα και έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν από τους σταρ αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Μάλιστα, η φήμη του Μέρλιν πήρε τέτοιες διαστάσεις, που μάλλον… ζήλεψαν οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι, οι οποίοι εμφάνισαν τη δική τους πάπια με τα χρώματά τους.

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Η οικογένεια του Μέρλιν θα λάβει βοήθεια

«Νιώθουμε μεγάλη τιμή που είμαστε εδώ με την πρόεδρο. Είναι τιμή μας να στεκόμαστε ενώπιόν σας και όλος ο κόσμος να βλέπει την όμορφη πλευρά του Μεξικού», δήλωσε η Κάρλα Γκόμεζ, κηδεμόνας του Μέρλιν και εξέφρασε την ελπίδα η φήμη του πτηνού να βοηθήσει την οικογένεια, ο μεγαλύτερος γιος της οποίας έχει διαγνωστεί με διαταραχή.

Η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η οικογένεια του Μέρλιν θα λάβει βοήθεια, δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Αποφασίσαμε να φέρουμε την οικογένεια που έχει κατοικίδιο τον Μέρλιν επειδή έχει γίνει ένα σύμβολο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα σύμβολο των οικογενειών του Μεξικού και αυτό είναι πάνω από όλα», δήλωσε.

Πηγή: Guardian, Φωτ.: AP