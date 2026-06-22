Η παρουσία των Σκωτσέζων στη Βοστώνη για το Μουντιάλ 2026 δεν περιορίστηκε μόνο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, με τον πρόεδρο των Red Sox να μην μπορεί να πιστέψει όσα έζησαν.

Ανεξίτηλο έχουν αφήσει το στίγμα τους οι φιλάθλοι της Σκωτίας στο Μουντιάλ 2026, γεγονός που φάνηκε από την παρουσία τους στη Βοστώνη. Μάλιστα, έφτασαν σε σημείο να δέχονται ευχαριστήρια επιστολή από τη γνωστή ομάδα μπέιζμπολ της πόλης, Red Sox.

Οι Σκωτσέζοι, γνωστοί και ως «Tartan Army», μετέτρεψαν την 14η Ιουνίου σε μία ξεχωριστή γιορτή, αφήνοντας για λίγο το ποδόσφαιρο στην άκρη. Μία μέρα μετά την ιστορική νίκη απέναντι στην Αϊτή με σκορ 1-0, οι Σκωτσέζοι έδωσαν το στίγμα τους σε αγώνα μπέιζμπολ των Red Sox.

Οι φίλαθλοι συγκετρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και πραγματοποίησαν πορεία προς το Fenway Park υπό τους ήχους περισσότερων από δώδεκα γκαιντιστών.

{https://x.com/JamesMelville/status/2066414628704260377}

Η πομπή ξεκίνησε από το άγαλμα του Ρόμπερτ Μπερνς στην περιοχή Back Bay και κατέληξε στη Lansdowne Street, έξω από το γήπεδο των Red Sox.

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«Κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι τραγούδησαν με πάθος το «Flower of Scotland», το οποίο χρησιμοποιείται ως ανεπίσημος ύμνος της εθνικής ομάδας, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Boston Red Sox και τους Texas Rangers.

{https://x.com/MorganMSpence/status/2066340588429975617}

Σε επιστολή του προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας, ο πρόεδρος των Red Sox, Σαμ Κένεντι, ανέφερε:

«Αυτό που συνέβη στο Fenway Park στις 14 Ιουνίου είναι κάτι που κανείς μας δεν θα ξεχάσει. Γνωρίζαμε ότι ερχόταν η Tartan Army, αλλά δεν είχαμε καταλάβει πλήρως τι σήμαινε αυτό μέχρι να τη δούμε από κοντά».

{https://x.com/MorganMSpence/status/2066347918982779380}

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι κιλτ, οι σκωτσέζικες σημαίες και οι ήχοι από τις γκάιντες γέμισαν το γήπεδο με ένα πνεύμα που, όπως είπε, «δεν έχει αντίστοιχο στον αμερικανικό αθλητισμό».

{https://x.com/ScotlandNT/status/2068620187054547445}

Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του Μουντιάλ

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο ευχάριστες ιστορίες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κατέκλυσαν μπαρ, παμπ, εστιατόρια και δημόσιους χώρους της Βοστώνης, ενώ οι πολυήμεροι εορτασμοί τους φέρονται να προκάλεσαν ακόμη και ελλείψεις σε προμήθειες μπύρας σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Η Σκωτία συνεχίζει πλέον την πορεία της στη διοργάνωση και ετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στη Βραζιλία στο Μαϊάμι, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με πληροφορίες του Reuters