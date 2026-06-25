Ο 15χρονος στην Καλλιθέα δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα στο στήθος.

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα έπειτα από συμπλοκή νεαρών τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/06).

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση συνολικά 17 ατόμων, από τα οποία 7 συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται ακόμα δέκα.

Για το φονικό έχει ομολογήσει την εμπλοκή του ένας 17χρονος, ο οποίος δήλωσε στις αρχές ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να αμυνθεί όταν ξέφυγε η κατάσταση και στη συνέχεια το ξεφορτώθηκε.

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Στο επίκεντρο των ερευνών για το κίνητρο βρίσκεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο ομάδες ανηλίκων που φέρεται να είχαν προηγούμενες προστριβές, με φόντο τον «έλεγχο» συγκεκριμένων σημείων στη γειτονιά.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία ανάμεσα σε δύο παρέες ανηλίκων σε πλατεία της περιοχής, που γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν μέλη της μίας παρέας φέρεται να κάλεσαν ενισχύσεις. Λίγη ώρα αργότερα, αυτοκίνητο έφτασε στο σημείο και από αυτό αποβιβάστηκαν περίπου πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ο 15χρονος που τελικά δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα στον θώρακα.

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Ακολούθησε χάος στους δρόμους της περιοχής, με μάρτυρες να κάνουν λόγο για καταδίωξη του θύματος από ομάδα νεαρών στα στενά της γειτονιάς. Περίοικοι άκουσαν φωνές και είδαν νεαρούς να τρέχουν, ενώ ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο έδαφος. Διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο και πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων, αναζητώντας το φονικό όπλο και άλλα πειστήρια.

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Δράστης και θύμα οπαδοί της ίδας ομάδας

Το οπαδικό κίνητρο έχει απομακρυνθεί, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί πλήρως και η αστυνομία εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να διαπιστώσει το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία.

«Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο, βέβαια δεν μας προκύπτει καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προστατευόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα», είπε αρχικά η κυρία Δημογλίδου και προσέθεσε ότι και «ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση», εξηγώντας δηλαδή ότι δεν υπήρξε κάποιο οργανωμένο ραντεβού.

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