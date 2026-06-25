Σεσημασμένο φαίνεται οτι ήταν το ανήλικο θύμα. Αναζητούνται ακόμη τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης.

Ταυτοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ο νεαρός που έχασε τη ζωή του σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανήλικο μόλις 15,5 ετών, ενώ η ταυτοποίησή του έγινε από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Το θύμα ήταν σεσημασμένο και είχε συλληφθεί δύο φορές, η μία πριν από περίπου δύο χρόνια.

Δράστης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδα

Το οπαδικό κίνητρο έχει απομακρυνθεί, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί πλήρως και η αστυνομία εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να διαπιστώσει το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία.

«Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο, βέβαια δεν μας προκύπτει καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προστατευόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα», είπε αρχικά η κυρία Δημογλίδου και προσέθεσε ότι και «ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση», εξηγώντας δηλαδή ότι δεν υπήρξε κάποιο οργανωμένο ραντεβού.

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Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή

Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα.

Μετά τη συμπλοκή ακολούθησε κυνηγητό ανάμεσα στα άτομα των δύο πλευρών που συγκρούστηκαν με ένα από τους εμπλεκόμενου να επιτίθεται στον 15χρονο, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στο στήθος.

Στη συνέχεια αποχώρησαν όλοι από το σημείο από την οδό Ακροπόλεως.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο οποίος παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.