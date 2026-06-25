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Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές από την περιοχή της Καλλιθέας.

Νεκρός είναι ένας ανήλικος μόλις 17 ετών μετά από συμπλοκή στην Καλλιθέα.

Το νεκρό παιδί είχε μαχαιριά στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, ενώ εντοπίστηκε το μαχαίρι της επίθεσης.

Κατά πληροφορίες στον ανήλικο φαίνεται πως επιτέθηκε ένα ή παραπάνω άτομα από μια ομάδα 10 ατόμων.

Σύμφωνα με τις αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές.