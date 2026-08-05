Ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και πως δεν τη δολοφόνησε.

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι μετέφερε τη σορό της σε βαλίτσα, αλλά αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την προανακριτική διαδικασία, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και πως δεν τη δολοφόνησε. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τοποθέτησε τη σορό της στη βαλίτσα και την άφησε σε εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και οι κινήσεις του 26χρονου μετά τον θάνατο της γυναίκας. Ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες της 38χρονης και πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων, ενώ φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε το κινητό της τηλέφωνο.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχουν και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Σε οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο 26χρονος καταγράφεται να κινείται στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας μια βαλίτσα. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμούν ότι μέσα στη βαλίτσα βρισκόταν η σορός της 38χρονης Βρετανίδας.

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Ο 26χρονος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2016 μέσω Λέσβου. Ασχολούταν με την πυγμαχία και μαζί με τη σύζυγό του είχαν ιδρύσει εθελοντική οργάνωση, μέσω της οποίας παρείχαν βοήθεια σε πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

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