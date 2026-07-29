Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα.

Την ταυτότητα της κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη, κατάφερε να εξακριβώσει η ελληνική αστυνομία.

Η ταυτοποίηση της σορού θεωρείται κομβικό σημείο για την πορεία των ερευνών, καθώς πλέον οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένα στοιχεία, προκειμένου να αναζητήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να εντοπίσουν τον ή τους δράστες.

Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε μια 38χρονη γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988.

Η ταυτοποίηση έγινε μετά από επίσημη ενημέρωση που έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία μέσω του γραφείου της Interpol στην Ουάσινγκτον. Τα στοιχεία της γυναίκας δεν είχαν εντοπιστεί στις ελληνικές βάσεις δεδομένων, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή οι Αρχές είχαν λάβει τα δακτυλικά της αποτυπώματα.

Παράλληλα, είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι DNA με δείγματα από συγγενείς αγνοουμένων που είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποια αντιστοίχιση.

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Το στοιχείο που οδήγησε τις Αρχές σε διεθνή έρευνα

Καθώς περνούσαν οι ημέρες χωρίς αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην ήταν Ελληνίδα.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε το σορτσάκι με τα διακριτικά πανεπιστημίου της Γαλλίας που φορούσε η 38χρονη όταν βρέθηκε νεκρή. Το εύρημα αυτό ενίσχυσε την εκτίμηση ότι πιθανότατα είχε σχέση με το εξωτερικό και οδήγησε τις Αρχές στην ενεργοποίηση των διεθνών καναλιών συνεργασίας.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνθηκε στην Interpol, αλλά και σε αστυνομικές υπηρεσίες άλλων χωρών, προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα της γυναίκας.

Ο γρίφος τελικά λύθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η αμερικανική Interpol ενημέρωσε επίσημα την ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτότητα της 38χρονης.

Στο επίκεντρο το ταξίδι της στην Ελλάδα

Μετά την ταυτοποίηση, οι έρευνες περνούν σε νέα φάση, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνονται πλέον στη διαδρομή της γυναίκας πριν από τη δολοφονία της.

Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες χρονολόγιο των κινήσεών της από τη στιγμή της άφιξής της στη χώρα.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κρίσιμα ερωτήματα, όπως αν ταξίδευε μόνη της ή αν είχε μαζί της κάποιο άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιοι ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή.

Παράλληλα, εξετάζονται τα στοιχεία από αεροπορικές εταιρείες, πιθανές κρατήσεις σε ξενοδοχεία, αλλά και το ενδεχόμενο να είχε νοικιάσει κάποιο διαμέρισμα στην Αττική.

Αναζητούνται στοιχεία από Κύπρο και ΗΠΑ

Οι ελληνικές Αρχές αναμένεται να ζητήσουν τη συνδρομή των κυπριακών Αρχών, καθώς η διαδρομή της γυναίκας πριν φτάσει στην Ελλάδα μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 38χρονη να ζούσε μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί γιατί τα βιομετρικά της στοιχεία βρέθηκαν καταχωρημένα στις αμερικανικές βάσεις δεδομένων.