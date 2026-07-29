Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα ή 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Στο 8% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αποκλιμάκωση σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τον Ιούνιο του 2025 η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 9,2%, ενώ τον Μάιο του 2026 βρισκόταν στο 7,8%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα ή 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Σε σχέση με τον Μάιο του 2026, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 16.465 άτομα ή 0,4%.

Την ίδια στιγμή, οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 381.769 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 58.363 άτομα ή 13,3% σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με τον Μάιο, ωστόσο, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 12.345 άτομα ή 3,3%.

Τα ποσοστά της ανεργίας ανά έτος

Η αποκλιμάκωση της ανεργίας είναι ιδιαίτερα εμφανής σε βάθος χρόνου. Τον Ιούνιο του 2021 το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 15,1%, υποχώρησε στο 12,5% το 2022, στο 11,7% το 2023 και στο 9,0% το 2024. Τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε στο 9,2%, για να περιοριστεί φέτος στο 8,0%.

Παρά τη συνολική βελτίωση, σημαντική παραμένει η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ανεργία στους άνδρες διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 6,0%, ενώ στις γυναίκες έφθασε το 10,4%.

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Η ανεργία στις ηλικιακές ομάδες

Υψηλότερο παραμένει το ποσοστό στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, όπου η ανεργία ανήλθε στο 19,5%, έναντι 18,6% τον Ιούνιο του 2025. Αντίθετα, στις ηλικίες 25 έως 74 ετών υποχώρησε στο 7,3% από 8,6% ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, τα άτομα κάτω των 75 ετών που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού, δηλαδή δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.941.499. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 36.988 άτομα ή 1,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 και κατά 33.042 άτομα ή 1,1% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι οι μηνιαίες εκτιμήσεις μπορεί να αναθεωρούνται καθώς ενσωματώνονται νέα δεδομένα στις εποχικά διορθωμένες χρονοσειρές. Στην τελευταία ανακοίνωση, η εκτίμηση της ανεργίας για τον Μάιο του 2026 αναθεωρήθηκε από 8,1% σε 7,8%, ενώ εκείνη για τον Ιούνιο του 2025 από 9,1% σε 9,2%.