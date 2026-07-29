Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο Γάλλος DJ και μουσικός της electropop Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη γαλλική πρωτεύουσα το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Παρισιού.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Belorgey, ήταν 50 ετών.

«Ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου και να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε, καθώς οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν κανένα ύποπτο στοιχείο», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Ο Kavinsky ήταν δημιουργός του τραγουδιού «Nightcall», που κυκλοφόρησε το 2010 και έγινε ευρέως γνωστό μέσα από την ταινία «Drive», με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling. Ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

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