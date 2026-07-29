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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε άνδρα να σέρνει τον νεκρό σκύλο προς τα σκουπίδια.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση θανάτωσης σκύλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας, με σύρμα περασμένο στον λαιμό του.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος, στειρωμένος και έφερε μικροτσίπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξαφανιστεί από το προηγούμενο βράδυ, με τον ιδιοκτήτη του να ξεκινά αναζήτηση για τον εντοπισμό του.

Η σύλληψη μετά την καταγγελία για τη θανάτωση του σκύλου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 46χρονος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «όπως καταγγέλθηκε», ο κατηγορούμενος «ενέχεται σε υπόθεση θανάτωσης ζώου συντροφιάς (σκύλου) ιδιοκτησίας ημεδαπού», η οποία φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας σε τοπική κοινότητα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

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Το νεκρό ζώο περισυνελέγη από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση.

Το βίντεο που κινητοποίησε τις αρχές

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένας άνδρας να σέρνει τον νεκρό σκύλο, έχοντας περάσει σύρμα στον λαιμό του, και στη συνέχεια να τον τοποθετεί μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

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