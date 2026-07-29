Η ανακοίνωση του μαγαζιού για τα περιστατικά σαλμονέλας, που κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ψητοπωλείο στο Περιστέρι που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα εννέα κρούσματα σαλμονέλας, μετά τις καταγγελίες καταναλωτών ότι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας έπειτα από κατανάλωση γύρου κοτόπουλου από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, συνολικά εννέα άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά ηλικίας 11 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο παρουσιάζοντας εμετούς, διάρροια και πυρετό. Αφού τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, πήραν εξιτήριο και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η απάντηση της επιχείρησης

Με ανάρτησή της την Τρίτη 28 Ιουλίου, η διοίκηση του ψητοπωλείου υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαδικασία ιχνηλάτησης.

Όπως επισημαίνεται, από την πρώτη αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου της σαλμονέλας στα προϊόντα κοτόπουλου της επιχείρησης, ενώ διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα.

Παράλληλα, η επιχείρηση καλεί το κοινό να επιδείξει ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούνται εικασίες ή ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να αδικήσει πρόσωπα και επιχειρήσεις.

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