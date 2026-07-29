Oι έλεγχοι στις βραβευμένες παραλίες είναι συνεχείς και θα εξακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου

Στην ανάκληση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» για συνολικά εννέα πολυσύχναστες ακτές της Πάρου και της Χίου προχώρησε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από αυστηρούς ελέγχους και επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος, κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από τα υποχρεωτικά κριτήρια ποιότητας και οργάνωσης.

Η αφαίρεση του σήματος αφορά τις παραλίες Λιβάδια, Λογαράς, Ακτή Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή και Πούντα στην Πάρο. Αντίστοιχα, στην περιοχή της Χίου, τη διαπίστευση χάνουν οι ακτές Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιόσωνας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι.

Οι λόγοι της απόσυρσης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η απώλεια του σήματος δεν σχετίζεται με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τα οποία παραμένουν εξαιρετικά. Αντίθετα, η ανάκληση οφείλεται στη μη τήρηση των αυστηρών κανόνων που διέπουν τη συνολική διαχείριση και οργάνωση των ακτών.

Ειδικότερα, οι έλεγχοι εντόπισαν σημαντικά κενά στα μέτρα προστασίας και στη ναυαγοσωστική κάλυψη για την ασφάλεια των λουομένων.

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Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Σημαντικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν επίσης οι αμέλειες στη συστηματική καθαριότητα και τη φροντίδα των χώρων της ακτής, καθώς και η μη ορθή ή ελλιπής ενημέρωση των επισκεπτών μέσω των προβλεπόμενων πινακίδων.

Οι εκπρόσωποι του φορέα υπογραμμίζουν ότι οι επιθεωρήσεις στις βραβευμένες ακτές της χώρας είναι αιφνιδιαστικές και συνεχείς. Θα εξακολουθήσουν δε να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο τη διασφάλιση των υψηλών προτύπων του θεσμού και την προστασία των δικαιωμάτων των λουομένων.