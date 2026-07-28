Συναγερμός στην Πάρο για το πύρινο μέτωπο – Εκκενώσεις χωριών και τεράστια κινητοποίηση για την φωτιά που καίει μέχρι στιγμής ανεξέλεγκτα εν μέσω έντονων ανέμων.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο στην περιοχή Καμπί και μέχρι στιγμής μαίνεται ανεξέλεγκτη παρά την τεράστια κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί, σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση, καθώς οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Στη μάχη έχουν ριχτεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την ενίσχυση των δυνάμεων

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Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μαζί με αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν συνολικά 14 εναέρια μέσα, με 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Στην κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συμμετέχει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ενισχύσεις των δυνάμεων. Από τη Σύρο και τη Νάξο μεταβαίνουν επιπλέον πυροσβέστες με οχήματα, ενώ από τον Πειραιά αναμένονται δυνάμεις του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), καθώς και πληρώματα από πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αττικής. Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση 5 χωριών προς την Αλυκή

Λόγω της επικινδυνότητας της πυρκαγιάς και της παρουσίας κατοικιών στην περιοχή, ενεργοποιήθηκε το 112. Στις 15:28 εστάλη μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλυκή. Νωρίτερα, στις 14:42, είχε σταλεί μήνυμα για απομάκρυνση από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, επίσης προς την Αλυκή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο τον περιορισμό του πύρινου μετώπου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με τον Parianostypos.gr τα 5 χωριά που εκκενώθηκαν είναι εξαιρετικά αραιοκατοικημένα με διάσπαρτες ελάχιστες κατοικίες και δεν αποτελούν οικισμούς.

{https://www.facebook.com/groups/kinisipolitonparou2023/posts/1408955330652654/}

{https://www.facebook.com/gina.paros/posts/pfbid02o7pPbCyT6ebYbWAknexAJm1dAU3G47sFfK55rQJdo6MLAdXUCbsonuP1pzGxQFo8l}

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο – Αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση οι άνεμοι, μάχη να τεθεί υπό έλεγχο πριν νυχτώσει

Δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες στην Πάρο, όπου το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να μαίνεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι συνεχείς αλλαγές στη διεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς οι φλόγες ανακατευθύνονται διαρκώς, δημιουργώντας νέα μέτωπα και αυξάνοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ασταμάτητα, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή. Το μεγάλο στοίχημα για τις αρχές είναι η φωτιά να περιοριστεί όσο υπάρχει ακόμη το φως της ημέρας, καθώς με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ζώνες ανάσχεσης και να εμποδίσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση παραμένει δυναμική, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να αλλάζουν κατεύθυνση και να δυσκολεύουν τον έλεγχο του πύρινου μετώπου.

Πηγή: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κυκλάδων-Hellenic Rescue Team Cyclades

Μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση για την κατάσβεση

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{https://www.facebook.com/hrt.org.gr/posts/pfbid021c6oFkv3KCsf5MjWzfm2tQC6c4bue43wFhvDbzzGPqKw6kBxwiFVQ4vVfxgaPE7Wl}

Μαίνεται η δύσκολη φωτιά εν μέσω δυνατών ανέμων

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής κ. Αρτοποιού στην ΕΡΤ η φωτιά παρουσιάζει πολύ μεγάλη δυναμική και ένταση, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπισή της ιδιαίτερα δύσκολη. Οι συνθήκες που επικρατούν, σε συνδυασμό με την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς και τις απαιτητικές επιχειρησιακές συνθήκες, δημιουργούν ένα δύσκολο μέτωπο για τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Δεδομένου ότι οι ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις αναμένεται να χρειαστούν χρόνο για να φτάσουν στην περιοχή και να αναπτυχθούν πλήρως, το βάρος της επιχείρησης έχει δοθεί προσωρινά στα εναέρια μέσα. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την επέμβαση των επίγειων τμημάτων. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με αυξημένη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προστασία κατοικημένων περιοχών, υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε περίπου από το κέντρο της Πάρου και ωθούν τις φλόγες προς το νότιο τμήμα, δημιουργώντας επιπλέον προκλήσεις για τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι συνθήκες που επικρατούν, σε συνδυασμό με την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς, κάνουν το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dka8nkk436yp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρώτη ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082064189711860075}

112 για τη φωτιά στην Πάρο: «Απομακρυνθείτε προς Αλυκή» – Οι 3περιοχές που εκκενώνονται

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους – Καμπί βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεσή της. Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα για προληπτικούς λόγους. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, απομακρυνθείτε προς Αλυκή». Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή όπου καίγονται απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για την οριοθέτηση του μετώπου.

Oι δηλώσεις του Δημάρχου για το πύρινο μέτωπο - Καίγονται απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση κοντά στον ΧΥΤΑ

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης. Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της. Η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση της επιχείρησης. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dka75c1v70rd?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Ήχησε 112 για εκκένωση

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Πάρου λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί, καλώντας όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα για προληπτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει «Πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος – Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά, απομακρυνθείτε προς Αλυκή.»

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβέστες με οχήματα, ελικόπτερο και πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ ενισχύσεις μεταβαίνουν από τη Νάξο. Παράλληλα, ο Δήμος Πάρου συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112 και των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους μέχρι την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0rNrx8UxbNjq7kjCUthWm6vWJ7KKffUjLqhMfLoy3zzUpkaVAJaYaiPf3aGYdYkiAl}

112 για τη φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα εκκένωσης για το Καμάρι – «Απομακρυνθείτε προς Αλυκή»

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου, καθώς η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν άμεσα προς την Αλυκή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Στο μήνυμα που εστάλη αναφέρεται:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμάρι, απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Πρόκειται για το νεότερο μήνυμα που εκδίδεται από το 112, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στην Πάρο.»

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

{https://x.com/112Greece/status/2082082573967073759}