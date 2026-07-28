Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς από αέρος 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά του Ηρακλείου Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 17:45 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμβάλλουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μινώα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης, παρέχοντας υποστήριξη στις προσπάθειες κατάσβεσης. Στόχος είναι ο άμεσος περιορισμός του μετώπου και η αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της πυρκαγιάς στην περιοχή.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082128286809792703}