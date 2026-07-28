Οργισμένη αντίδραση της UEFA για τα σχέδια της FIFA.

Η FIFA σχεδιάζει τη δημιουργία μιας θυγατρικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων- που θα περιλαμβάνει και το Μουντιάλ- και πώληση ποσοστού της σε επενδυτές. Ένα σχέδιο που προκάλεσε την οργή της UEFA, η οποία τόνισε ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, θυγατρικής η οποία θα ενοποιεί τις εμπορικές δραστηριότητες και τις διοργανώσεις της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Κάτι που θα περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες, τα εισιτήρια, την αδειοδότηση και την επιχειρησιακή υλοποίηση των τουρνουά της FIFA, όπως αναφέρει ανακοίνωση της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Η FIFA θα προσκαλέσει επενδυτές να αγοράσουν μειοψηφικά ποσοστά της FFE για να συγκεντρώσει έως 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η διεθνής ομοσπονδία δεσμεύεται ότι όλα τα καθαρά κέρδη θα επανεπενδυθούν στο ποδόσφαιρο.

Η συνεργασία της FIFA με τον Τζόσουα Κούσνερ

Στο πλαίσιο αυτό, η FIFA συνεργάζεται με την JPMorgan, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών προκειμένου να πουλήσει έως και το 20% της FFE, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η Thrive Eternal αναμένεται να ηγηθεί της προτεινόμενης ομάδας επενδυτών για την FFE, ανακοίνωσε η FIFA σύμφωνα με την οποία μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επενδυτές από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και την Ασία.

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Ιδρυτής της Thrive Eternal είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Τζάρεντ Κούσνερ δεν είναι πιθανός επενδυτής, αναφέρει πηγή του Reuters. Σημειώνεται ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει επικριθεί σφοδρά για την πολύ στενή σχέδη του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμβουλος της Thrive Eternal είναι ο Μπομπ Ίγκερ, πρώην CEO της Disney.

UEFA: Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει

Άμεση ήταν η αντίδραση της UEFA στην ανακοίνωση της FIFA, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στη διεθνή ομοσπονδία για να το πουλήσει. Παράλληλα, η UEFA ουσιαστικά κάλεσε όλο τον κόσμο του αθλήματος να αντιδράσει στο σχέδιο.

«Αυτό παραβιάζει μια γραμμή που δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσουν οι θεσμοί διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου. Η UEFA το παίρνει αυτό εξαιρετικά σοβαρά. Όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν οι λίγες, οι σύλλογοι, οι ποδοσφαιριστές, οι υποστηρικτές, οι κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού», τονίζει η UEFA σε ανακοίνωση.

«Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς πώληση. Ιδιαίτερα με μηδενική διαφάνεια για το ποιος θα κερδίσει οικονομικά. Κανένας από εμάς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. (Το ποδόσφαιρο) Δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει», υπογραμμίζει ακόμα η UEFA.

Η FIFA «θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο και την εξουσία»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η FIFA διαβεβαιώνει ότι «θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο» της FFE, έχοντας την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο και την «αποκλειστική εξουσία» για τη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου, τις διοργανώσεις, το πρόγραμμα των διεθνών αγώνων και όλες τις ρυθμιστικές και αθλητικές αποφάσεις.

Το σχέδιο θα προχωρήσει εάν το εγκρίνει η πλειοψηφία των 211 ομοσπονδιών- μελών της FIFA και εάν πάρει το «πράσινο φως» από το εκτελεστικό συμβούλιό της. «Πρόκειται για τον εκδημοκρατισμό του ποδοσφαίρου παγκοσμίως», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία, στόχος της πρότασης είναι η «πλήρης αξιοποίηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των χορηγιών της FIFA σε όλα τα τουρνουά της στο ποδόσφαιρο ανδρών, γυναικών και νέων». Ακόμα, η FIFA αναφέρει ότι μέσω αυτής της κίνησης προσδοκά ότι η χρηματοδότηση κάθε εθνικής ομοσπονδίας θα ανέβει από τα 8 στα 20 εκατ. δολάρια για τον κύκλο 2027-2030 και ότι θα αυξάνεται σταθερά στη συνέχεια.

«Πολλοί μεγάλοι αθλητικοί οργανισμοί, ανάμεσά τους ηπειρωτικές και εθνικές ομοσπονδίες και λίγκες, έχουν αναδιαρθρώσει τις εμπορικές δραστηριότητές τους με παρόμοιους τρόπους τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας τον ίδιο μακροπρόθεσμο στόχο: τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία μπορεί να επανεπενδυθεί στο άθλημα», επισημαίνει η FIFA.

«Μαζί με άλλα ισχύοντα προγράμματα της FIFA, αυτές οι επενδύσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συνολική προγραμματισμένη χρηματοδότηση ανάπτυξης σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη δέσμευση αυτού του είδους που έχει κάνει ποτέ αθλητικός οργανισμός», σημειώνει ακόμα.