Ο παρουσιαστής απολαμβάνει τις θάλασσες του Αιγαίου λίγο πριν «αλλάξει» ο καιρός.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του αποδράσεις στις θάλασσες του Αιγαίου, βρίσκοντας την απόλυτη ηρεμία στον παράδεισό του, τη Ρήνεια, κοντά στη Μύκονο.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, έκλεισε τις βαλίτσες του και ξεκίνησε τις διακοπές του έχοντας, πολλές φορές στο πλευρό του τους γιους του, αλλά και τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Όπως έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν, τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στις θάλασσες του Αιγαίου και ειδικότερο στις ακτές της Ρήνειας, την οποία αποκαλεί «παράδεισό» του. Μάλιστα, συνηθίζει να φτάνει εκεί με το φουσκωτό του σκάφος.

Το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές του διακοπές, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται και πάλι στο αγαπημένο του σημείο, απολαμβάνοντας το μπάνιο του στα γαλαζοπράσινα νερά.

Αυτή τη φορά, χαλαρώνει μέσα σε μία φουσκωτή σαμπρέλα στο νερό και μέσω της ανάρτησής του προειδοποιεί για την «αλλαγή» που έρχεται στον καιρό και φέρνει ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο.

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«Λοιπόν. Εδώ, στη Ρήνεια, στο φουσκωτό. Τελευταία ημέρα ‘λαδιάς’. Από αύριο 7άρια, 8άρια στις Κυκλάδες, τα κεφάλια μέσα!», ακούγεται να λέει στο σχετικό βίντεο.

{https://www.instagram.com/p/DbStri6qIS3/?hl=el}

Στη λεζάντα του πρόσθεσε με χιούμορ: «Εδώ στον παράδεισο με το «φουσκωτό». Σαν την Ελλάδα πουθενά!!!».