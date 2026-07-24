Η νέα ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου.

Σε καλοκαιρινή διάθεση παραμένει η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία συνεχίζει να απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης πραγματοποιώντας μικρές αποδράσεις σε αγαπημένους προορισμούς.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, εκμεταλλεύτηκε το διάστημα των διακοπών για να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και καθημερινότητα, αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό της.

Παράλληλα, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από το φετινό της καλοκαίρι.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο, στο οποίο ετοιμάζεται να βουτήξει στην πισίνα. Μέσα στο νερό στριφογυρίζει με παιχνιδιάρικη διάθεση και στέλνει ένα φιλί στην κάμερα, «κλειδώνοντας» την στιγμή.

{https://www.tiktok.com/@dorettapapadimitr/video/7666116125977021718}

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Σε προηγούμενο βίντεο που ανήρτησε πριν από μερικές ημέρες εμφανίζεται να απολαμβάνει τη σκιά των δέντρων και να κολυμπάει σε ποτάμι μέσα στη φύση, καταπολεμώντας τους καύσωνες της Αθήνας.

{https://www.instagram.com/p/DbDuLupg_WJ/?hl=el}

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ηθοποιός, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τις παρισινές της διακοπές στο ποίο εμφανίζεται να κάνει «ακροβατικά» δίπλα στην πισίνα, παρέα με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

{https://www.instagram.com/p/Da5LN-dAtnF/?hl=el}