Νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Η νέα ανάρτηση Αρναούτογλου.

Νέα ανάρτηση από τον Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό και τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι και 3 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε, «μετά την αισθητή πτώση που παρουσίασε σήμερα η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να σημειώσει σταδιακή αισθητή άνοδο τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, να διαφαίνεται κάποια ακραία ζέστη για τη χώρα μας μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Σάκη Αρναούτογλου

Άνοδος της θερμοκρασίας στην Ελλάδα χωρίς ακραία ζέστη. Ομως! Νέο κύμα καύσωνα στη Δυτικοκεντρική Ευρώπη προς τα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου!

Μετα την αισθητή πτώση που παρουσίασε σήμερα η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να σημειώσει σταδιακή αισθητή άνοδο τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, να διαφαίνεται κάποια ακραία ζέστη για τη χώρα μας μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο μετεώγραμμα αφορούν τη μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τους περίπου 27 βαθμούς του Σαββάτου 25 Ιουλίου, η μέση μέγιστη θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς την Κυριακή και κοντά στους 33 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα σταθεροποιηθεί περίπου στους 32 βαθμούς, ενώ το πρώτο τριήμερο του Αυγούστου αναμένεται νέα μικρή άνοδος στους 33 με 34 βαθμούς.

Φυσικά, οι θερμοκρασίες αυτές δεν θα είναι ίδιες σε ολόκληρη τη χώρα. Στο κάτω μέρος του μετεωγράμματος μπορεί ο καθένας να υπολογίσει περίπου τη μέγιστη θερμοκρασία που αναμένεται στην περιοχή του, ανάλογα με το ανάγλυφο και την απόσταση από τη θάλασσα.

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Στις κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, υπολογίστε περίπου έναν έως δύο βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία.

Αντίθετα, στα ορεινά, στα παράκτια, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη υπολογίστε περίπου τρεις έως πέντε βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Πιο ζεστά θα παραμείνουν τα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου η επίδραση των μελτεμιών είναι σαφώς μικρότερη. Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα μελτέμια θα ενισχύονται κατά διαστήματα μόνο, συγκρατώντας πάντως κάπως τη θερμοκρασία, κυρίως στα νησιά και στα παράκτια τμήματα.

Η Δυτική Ελλάδα θα βρίσκεται πιο κοντά στη θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει για τρίτη φορά φετος το καλοκαίρι, τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη και η οποία τείνει να εξελιχθεί σε νέο κύμα ίσως και ισχυρού καύσωνα εκεί προς το τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου.

Για τη χώρα μας, όμως, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης. Θα έχουμε μια αρκετά ζεστή περίοδο, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά και στις κλειστές πεδινές περιοχές, αλλά χωρίς γενικευμένες ακραίες τιμές.

Λεπτομέρειες, φυσικά, στα καθημερινά δελτία καιρού μέσα από το κανάλι μου στο YouTube και τη σελίδα μου στο Facebook.

Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου Για να μη χάνετε τον... καιρό σας».

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