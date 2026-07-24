Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η έντονη κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Προβλήματα και διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο του προαστιακού προκάλεσε η ξαφνική κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.

Τα έντονα, αν και πρόσκαιρα καιρικά προβλήματα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οδήγησαν σε αναστάτωση των δρομολογίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας «λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους».

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Προβλήματα και στους δρόμους

Προβλήματα υπάρχουν σε δρόμους, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε και την Αττική, με το σφοδρό μπουρίνι.

Στην οδό Πειραιώς η… παράδοση των βροχοπτώσεων «τηρήθηκε» και αυτή τη φορά. Εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς την Αθήνα και από την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς τον Πειραιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κακοκαιρία: Έπεσε σκαλωσιά, έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη

Επίσης, στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, επειδή εξαιτίας της κακοκαιρίας κατέρρευσε σκαλωσιά σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη διεκόπη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6yh4cultlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έκλεισε ο Εθνικός Κήπος

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι από απόψε, μέχρι το πέρας των έντονων καιρικών φαινομένων, θα παραμείνει κλειστός ο Εθνικός Κήπος.