Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Πλημμύρισε» η Πειραιώς εξαιτίας της κακοκαιρίας, έπεσε σκαλωσιά στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

Προβλήματα υπάρχουν σε δρόμους, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε και την Αττική, με το σφοδρό μπουρίνι.

Στην οδό Πειραιώς η… παράδοση των βροχοπτώσεων «τηρήθηκε» και αυτή τη φορά. Εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς την Αθήνα και από την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς τον Πειραιά.

Κακοκαιρία: Έπεσε σκαλωσιά, έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη

Επίσης, στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, επειδή εξαιτίας της κακοκαιρίας κατέρρευσε σκαλωσιά σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη διεκόπη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6yh4cultlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έκλεισε ο Εθνικός Κήπος

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι από απόψε, μέχρι το πέρας των έντονων καιρικών φαινομένων, θα παραμείνει κλειστός ο Εθνικός Κήπος.