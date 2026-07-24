Πότε θα σταματήσουν τα έντονα φαινόμενα στην Αττική - Η πρόγνωση Κολυδά για την κακοκαιρία στο Λεκανοπέδιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό μπουρίνι που πλήττει την Αττική με το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας να συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα έντονα φαινόμενα είναι αποτέλεσμα της γρήγορης μετακίνησης του συστήματος καταιγίδων, το οποίο επηρεάζει την Αττική με ισχυρές εξάρσεις. ΄Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του STAR «το κύριο κύτταρο της καταιγίδας κινείται ανατολικά, ενώ νέα κύτταρα δημιουργούνται στα δυτικά και επηρεάζουν εκ νέου το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση»

Ωστόσο, μέχρι την πλήρη εξασθένηση των φαινομένων, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυρές βροχές, οι κεραυνοί και οι τοπικές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση . @CivPro_GR

{https://x.com/KolydasT/status/2080687881119568312}