Ιστορίες επιτυχίας αριστούχων στις Βάσεις 2026 από όλη την Ελλάδα.

Η αγωνία έδωσε τη θέση της στη χαρά και τα χαμόγελα πλημμύρισαν τα σπίτια χιλιάδων υποψηφίων μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026. Ανάμεσα στους χιλιάδες μαθητές που πέτυχαν τον στόχο τους, ξεχωρίζουν εκείνοι που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες και να εξασφαλίσουν μια θέση στις πιο απαιτητικές και υψηλόβαθμες σχολές της χώρας. Οι «πρώτοι των πρώτων» των Πανελληνίων αποτελούν το παράδειγμα μιας γενιάς μαθητών που επένδυσαν χρόνο, προσπάθεια και επιμονή, καταφέρνοντας να μετατρέψουν έναν δύσκολο αγώνα πολλών μηνών σε μια μεγάλη επιτυχία.

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Από την αγωνία της αναμονής στη δικαίωση

Η ημέρα ανακοίνωσης των βάσεων αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τους υποψηφίους. Για όσους βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης, η ανακοίνωση έφερε την επιβεβαίωση μιας μακράς και απαιτητικής προσπάθειας. Οι μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές που αποτελούν διαχρονικά όνειρο για χιλιάδες υποψηφίους, όπως οι Ιατρικές, οι Πολυτεχνικές, οι Νομικές και τα κορυφαία τμήματα και απέδειξαν ότι η συστηματική προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη ακόμη και των πιο δύσκολων στόχων. Πλέον, ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Από τον Σεπτέμβριο θα περάσουν τις πόρτες των πανεπιστημίων, ξεκινώντας μια νέα διαδρομή γεμάτη προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

«Πρωτιά» στην Ιατρική Αθηνών με αφετηρία την Ρόδο: Με 19.710 μόρια η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη κατέκτησε την κορυφή

α από τις κορυφαίες επιδόσεις στις Βάσεις 2026 σημείωσε η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια και εξασφαλίζοντας την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των επιτυχόντων. Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τονίζοντας ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση των κόπων και της πολύχρονης προσπάθειάς της. Ερωτηθείσα για τον αν περίμενε την πρωτιά στην εισαγωγή της, απάντησε: «Περίμενα ότι θα ήμουν από τις πρώτες, αλλά η πρώτη θέση είναι σίγουρα η μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση που θα μπορούσα να πάρω!». «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη. Δικαιώνονται οι προσπάθειες και το όνειρό μου να γίνω γιατρός γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε στη «Ροδιακή», ενώ παραδέχθηκε πως, αν και περίμενε ότι θα βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους, η κατάκτηση της πρώτης θέσης ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση που θα μπορούσε να νιώσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην Ιατρική ο Γιάννης Λάλος από την Λέσβο

Την υψηλότερη επίδοση στα Γενικά Λύκεια της Λέσβου σημείωσε σύμφωνα με το stonisi.gr ο Γιάννης Λάλος από το Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης, συγκεντρώνοντας 19,3 μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας μια πορεία που χαρακτηρίστηκε από συστηματική προετοιμασία, συνέπεια και υψηλές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής του διαδρομής Η επιτυχία του αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική κοινότητα της Λέσβου και αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο των μαθητών του Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης. Παράλληλα, αποτελεί παράδειγμα ότι η προσήλωση στον στόχο και η μεθοδική προσπάθεια μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη ακόμη και των πιο απαιτητικών στόχων.Με την εισαγωγή του στην Ιατρική, ο Γιάννης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ακαδημαϊκή του πορεία, έχοντας μπροστά του τις προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές προοπτικές που προσφέρει η ιατρική επιστήμη.

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Γιώργος Καλλιγέρης: 1ος στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

Κάθε λόγο να χαμογελά έχει ο Γιώργος Καλλιγέρης, από το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων που κατάφερε να εισαχθεί πρώτος, στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημων του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Ο ίδιος είναι πολύ ευχαριστημένος με την επιτυχία του και έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για τη νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά του. «Να πιστεύουν στον εαυτό τους» συμβουλεύει τους μαθητές που ετοιμάζονται τώρα για τις Πανελλαδικές καθώς, όπως λέει ούτε ο ίδιος περίμενε ότι θα έχει αυτή την επίδοση» δήλωσε στο zarpanews.gr.

Βασιλική Λιώρα: 2η στο Τμήμα Φυσικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεγάλη επιτυχία και για την Βασιλική Λιώρα, από το 1ο ΓΕΛ Νέας Χώρας που εισήχθη 2η πανελλαδικά στο Τμήμα Φυσικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη της επιλογή ενώ στην επιτυχία αυτή συνέβαλε η οργάνωση, το πρόγραμμα η στήριξη της οικογένειας, των εκπαιδευτικών του σχολείου και του φροντιστηρίου. Πλέον ανυπομονεί να γνωρίσει τη σχολή και τα μαθήματα της Φυσικής, ένα πεδίο που πάντα της άρεσε ενώ σε όσους δεν τα κατάφεραν, λέει πως: ” να μην το βάζουν κάτω. Κάθε εμπόδιο για καλό”.

Αλέξανδρος Μάιπας: 2ος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Αλέξανδρος Μάιπας, ο μαθητής του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας κατάφερε να συγκεντρώσει στις πανελλαδικές 18860 μόρια και σήμερα εισάγεται δεύτερος στην πρώτη του επιλογή, που είναι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο.

Διάκριση για τον απόφοιτο του 1ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Αλέξανδρο Λαμπρόπουλο, ο οποίος κατάφερε να εισαχθεί ως πρώτος στη σειρά στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ξάνθη. Η καλή προετοιμασία και η σωστή οργάνωση στο διάβασμά του είχαν ως αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν σε κάποια πολυτεχνική σχολή, που είχε ως βασικό του στόχο τόνισε στο Magnesianews.gr.

Βάσεις 2026: Oι δίδυμοι αριστούχοι από τον Πύργο πέρασαν πρώτοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μια ξεχωριστή ιστορία επιτυχίας έκρυβε η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 για τα δίδυμα αδέλφια Γιάννη και Σταύρο Παπαδάτο από το Βούναργο του Δήμου Πύργου, οι οποίοι κατάφεραν όχι μόνο να εισαχθούν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά να κατακτήσουν και κορυφαίες θέσεις στη σχολή. Ο Γιάννης Παπαδάτος εισάγεται ως πρώτος στη σχολή, ενώ ο Σταύρος Παπαδάτος κατέλαβε την τρίτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη τους προσπάθεια στις Πανελλήνιες, όπου συγκέντρωσαν αντίστοιχα 19.580 και 19.340 μόρια διαβάζουμε στο ilialive.gr.

«Δεν περιμέναμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους»

Οι δύο αριστούχοι γνώριζαν ότι είχαν πετύχει τον στόχο τους, όμως η υψηλή κατάταξη αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. «Το ξέραμε ότι θα περάσουμε, σύμφωνα με τις βαθμολογίες μας. Βέβαια δεν γνωρίζαμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους. Δεν ήταν κάτι που μας ενδιέφερε ιδιαίτερα, αλλά σήμερα που το είδαμε ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση. Πλέον ο στόχος είναι να τακτοποιήσουμε τη διαμονή μας και να ξεκινήσουμε τη φοιτητική μας ζωή», ανέφερε ο Γιάννης Παπαδάτος. Ο Σταύρος σημείωσε από την πλευρά του: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Σήμερα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, βεβαιωθήκαμε ότι δεν κάναμε λάθος στο μηχανογραφικό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη χρονιά που έρχεται. Είμαστε χαρούμενοι και για τις πρωτιές, αλλά και μόνο που περάσαμε μας φτάνει».

Ξεπέρασαν σοβαρές δυσκολίες πριν από τις εξετάσεις

Η επιτυχία των δύο αδελφών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς λίγους μήνες πριν από τις Πανελλαδικές χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη περιπέτεια υγείας. Λίγους μήνες πριν από τις Πανελλήνιες, τα δύο αδέλφια βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, η οποία τα κράτησε για περισσότερο από δύο μήνες μακριά από την κανονικότητα. Τα προβλήματα στα κάτω άκρα ήταν τόσο έντονα, ώστε για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ ο Σταύρος χρειάστηκε και νοσηλεία.

Παρά τις αντιξοότητες, δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον στόχο τους. Διάβαζαν μαζί, στήριζαν ο ένας τον άλλον και αξιοποίησαν την εξ αποστάσεως διδασκαλία για να μη μείνουν πίσω στην προετοιμασία τους. Παράλληλα, είχαν τη συμπαράσταση των καθηγητών του Λυκείου Βουνάργου, οι οποίοι προσαρμόστηκαν στις ανάγκες τους, καθώς και των καθηγητών του φροντιστηρίου τους, που συνέχισαν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι ίδιοι θεωρούν ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους έπαιξε η συνέπεια που είχαν καλλιεργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η πραγματική τους αγάπη για τη γνώση. Παράλληλα, η επιστροφή τους στη σχολική ομάδα βόλεϊ συνέβαλε σημαντικά στη σωματική και ψυχολογική τους αποκατάσταση, βοηθώντας τους να διαχειριστούν καλύτερα την πίεση της απαιτητικής χρονιάς.

Ο Σταύρος Παπαδάτος έστειλε το δικό του μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά: «Χρειάζεται πειθαρχία και επιμονή για να πετύχουν τους στόχους τους. Αν όμως δεν τα καταφέρουν, να ξέρουν ότι προσπάθησαν. Να έχουν πείσμα, να μην τα παρατούν εύκολα, χωρίς όμως να φτάνουν στα άκρα, γιατί το πολύ άγχος μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Να βρίσκουν χρόνο και για τα χόμπι τους και να κάνουν σωστό και μεθοδικό διάβασμα».

Η ιστορία των Γιάννη και Σταύρου Παπαδάτου δείχνει ότι πίσω από κάθε υψηλή επίδοση υπάρχει συχνά μια μεγάλη προσωπική διαδρομή. Με επιμονή, συνεργασία και αλληλοστήριξη, κατάφεραν να ξεπεράσουν μια δύσκολη δοκιμασία και να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.