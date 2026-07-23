Ο πρόεδρος και CEΟ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης μίλησε για τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν για την υλοποίηση του του Ε65 κατά την τελετή παράδοσης του έργου.

Μία ιστορική αναδρομή των προκλήσεων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά την υλοποίηση του Ε65 έκανε κατά την τελετή παράδοσης του έργου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης.

Με μία αναδρομή από το 2009 μέχρι και το 2020 όταν και έγινε η επανεκκίνηση των εργασιών του αυτοκινητόδρομου, ο κ. Περιστέρης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωσή του. Ο κ. Περιστέρης αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τα εμπόδια αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «Αρχικά, η οικονομική κρίση του 2009 οδήγησε στην αποχώρηση ξένων τραπεζών και στην παύση όλων των αυτοκινητοδρόμων και στη συνέχεια των ξένων εταίρων μας».

Υπογράμμισε πως η εταιρεία ΤΕΡΝΑ συνέχισε να εργάζεται για κάποιο διάστημα χωρίς χρηματοδότηση, μέχρι που αναγκάστηκε και αυτή να σταματήσει ενώ συμπλήρωσε πως ακολούθησαν προσπάθειες για την επανεκκίνηση του έργου, «όπου ξένοι σύμβουλοι πρότειναν την κατασκευή μόνο του μεσαίου τμήματος, το οποίο θα ήταν δίχως νόημα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Τότε, κάποιοι άλλοι σύμβουλοι χωρίς βαριές σφραγίδες εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε αποζημιώσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο» είπε και συνέχισε πως «μετά από αυτό, ξεκίνησε η υλοποίηση του νότιου τμήματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά αρνούνταν την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν απαραίτητο».

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Επαίνεσε την επιμονή της πολιτική ηγεσίας όπως είπε και «ειδικά του πρωθυπουργού» η οποία κατά τον ίδιο ήταν καθοριστική για την έγκριση του βόρειου τμήματος το 2020, παρακάμπτοντας την αντίσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Αθήνα - Γρεβενά σε 4 ώρες με τον Ε65

Η ολοκλήρωση του έργου του αυτοκινητόδρομου Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια.

Ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ.και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ενώ έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία θα βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

- 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

- 4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

- Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

- Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

- Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

- Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

- 14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι

- 5 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

- 31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

- 114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

- 8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου

- 4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

- 4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

- 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

- 3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

- 4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ -(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

- 1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

- 4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί.





