Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες είχε υπερκαλυφθεί κατά έξι φορές.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 659,3 εκατ. ευρώ μέσω διαδικασίας accelerated book building. Η συναλλαγή, που ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ και προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς τον όμιλο και τη Διοίκηση Περιστέρη όσο και προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες είχε υπερκαλυφθεί κατά έξι φορές. Συνολικά, η ζήτηση στην τιμή διάθεσης ανήλθε περίπου στα 3 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην εταιρεία να αυξήσει το μέγεθος της έκδοσης και να αντλήσει κεφάλαια κατά περίπου 32% υψηλότερα από τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχώρησε τελικά στη διάθεση 15.513.493 νέων μετοχών, που αντιστοιχούν περίπου στο 15% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή.

Το περιορισμένο discount έναντι της χρηματιστηριακής τιμής επιβεβαιώνει την ποιότητα της ζήτησης και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου. Από το συνολικό ποσό της έκδοσης, 8,84 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ ποσό 650,48 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί στο αποθεματικό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η συμμετοχή προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από ξένους θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας, στοιχείο που αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των προοπτικών της στον τομέα των υποδομών. Ο όμιλος αποτελεί άλλωστε τον μοναδικό ελληνικό όμιλο υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και S&P, γεγονός που έχει ενισχύσει σημαντικά την επενδυτική του ελκυστικότητα στις διεθνείς αγορές.

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Τα επόμενα βήματα

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση σε έργα μεταφορών, ενέργειας και ύδατος, καθώς και σε νέες συμβάσεις παραχώρησης και έργα ΣΔΙΤ. Παράλληλα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες μόχλευσης και θωρακίζει τον ισολογισμό του ομίλου απέναντι σε μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, επιβεβαιώνοντας τη συντηρητική χρηματοοικονομική στρατηγική της διοίκησης και τη δέσμευσή της για διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών.

Η αύξηση του free float που προκύπτει από τη συναλλαγή δημιουργεί, παράλληλα, τις προϋποθέσεις για την ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα της μετοχής και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης συντόνισαν οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και, από κοινού με την AXIA Ventures Group, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιήθηκε χωρίς δημόσια προσφορά και χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Η ολοκλήρωση της έκδοσης και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με την εταιρεία να προχωρά πλέον στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής της στρατηγικής με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση.

Σε σημερινή ανακοίνωση της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 15.513.493 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»). Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών προσδιορίστηκε σε €42,50 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Ανταποκρινόμενη στην ισχυρή ζήτηση από υψηλής ποιότητας επενδυτές, η Εταιρεία αύξησε το μέγεθος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, αντλώντας €659.323.452,50, περίπου 32% άνω των €500.000.000 που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει. Η συνολική ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε περίπου €3 δισεκατομμύρια. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 01.07.2026 απόφασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.842.691,01 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, συνολικού ποσού €650.480.761,49 θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Οι «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Σημειώνεται ότι η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017. Η ολοκλήρωση της έκδοσης των Νέων Μετοχών και η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα λάβουν χώρα εντός των επόμενων ημερών. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας».