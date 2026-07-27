Η Νέα Οδός ήταν ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος του Ομίλου που εμφάνισε υποχώρηση της μέσης ημερήσιας κίνησης.

Αύξηση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό κατέγραψε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνεται στην Κεντρική Οδό. Αντίθετα, η Νέα Οδός ήταν ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος του Ομίλου που εμφάνισε υποχώρηση της μέσης ημερήσιας κίνησης.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων να διαμορφώνεται στις 290.775, έναντι 283.908 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ανοδικά κινήθηκε και η Εγνατία Οδός, όπου η μέση ημερήσια κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 2,9%, φθάνοντας τις 219.459 διελεύσεις από 213.282 το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Στη Νέα Οδό, αντίθετα, η μέση ημερήσια κίνηση υποχώρησε κατά 2,1%, στις 117.869 διελεύσεις, έναντι 120.387 το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημείωσε η Κεντρική Οδός, όπου η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 3,5%, με τις διελεύσεις να ανέρχονται στις 43.695, από 42.221 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επισημαίνει ότι η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό επηρεάστηκε τον Ιανουάριο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα, στην Εγνατία Οδό εξακολουθούν να επηρεάζουν την κυκλοφορία οι εργασίες αναβάθμισης και αποκατάστασης του αυτοκινητοδρόμου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.