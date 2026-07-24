Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Ε65 αποκτά συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων και συνδέει πλέον τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. στο 206,5ο χιλιόμετρο, κοντά στη Λαμία, με την Εγνατία Οδό, κοντά στα Γρεβενά.

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 14:30, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, καθώς παραδόθηκαν στην κυκλοφορία και τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλαμπάκας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Εγνατίας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Ε65 αποκτά συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων και συνδέει πλέον τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. στο 206,5ο χιλιόμετρο, κοντά στη Λαμία, με την Εγνατία Οδό, κοντά στα Γρεβενά.

Η τελετή εγκαινίων του τελευταίου τμήματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα των τελευταίων ετών.

Νέος οδικός άξονας που αλλάζει τις μετακινήσεις στη χώρα

Ο αυτοκινητόδρομος, που κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης σε νέα χάραξη, συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.

Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να ενισχύσει τις μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του εμπορίου, του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής.

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Παράλληλα, δημιουργεί έναν νέο οδικό διάδρομο που συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνοντας τις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, η νέα σύνδεση μειώνει κατά περίπου δύο ώρες τη διαδρομή από τον Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια, δημιουργώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις μετακινήσεις και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Πόσο μειώνονται οι χρόνοι διαδρομής

Σημαντική είναι η εξοικονόμηση χρόνου για τους οδηγούς, καθώς η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

Παράλληλα, η διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά και Αθήνα – Μέτσοβο μειώνεται περίπου στις τέσσερις ώρες, ενώ η μετάβαση προς την Καστοριά και την Κοζάνη περιορίζεται σε περίπου 4,5 ώρες.

Η Κεντρική Οδός ανακοίνωσε ότι στον Ε65 θα παρέχονται υπηρεσίες οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης, όπως 24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας, ο τετραψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης 1075, δωρεάν οδική βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων, αλλά και τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών.

Σήραγγες, γέφυρες και σύγχρονες υποδομές

Ο νέος αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει 14 ανισόπεδους κόμβους και τέσσερις ημικόμβους, πέντε δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη τη σήραγγα Τ2 μήκους τριών χιλιομέτρων στην οροσειρά της Όθρυος.

Παράλληλα, διαθέτει 31 γέφυρες, με μεγαλύτερη τη γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μέτρων, καθώς και 114 άνω και κάτω διαβάσεις.

Στο σύνολό του το έργο περιλαμβάνει οκτώ αμφίπλευρους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης, τέσσερα Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης, ένα Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, τέσσερα Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων, τρία κτίρια της Τροχαίας, ένα κτίριο της Πυροσβεστικής και τέσσερις Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.

Από αυτούς, σήμερα λειτουργούν οι σταθμοί στο Λιανοκλάδι και στους Σοφάδες, ενώ το δίκτυο συμπληρώνεται από ένα Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών και τέσσερις μετωπικούς και πέντε πλευρικούς σταθμούς διοδίων.

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