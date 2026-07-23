Η πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει ακόμη και τους 15 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η εντυπωσιακή υποχώρηση του καύσωνα ανοίγει τον δρόμο για μια απότομη μεταβολή του καιρού, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους την Παρασκευή. Η πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει ακόμη και τους 15 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την οριστική αποχώρηση του καύσωνα. Ο καιρός ξεκινά με περισσότερη δροσιά και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές χωρίς ιδιαίτερη ένταση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν κυρίως στο νότιο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30-32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση τη δυτική Ελλάδα όπου θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς, ενώ στα βόρεια του νομού δεν αποκλείονται τοπικές ψιχάλες.

Προειδοποίηση για έντονη κακοκαιρία την Παρασκευή

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί ότι η Παρασκευή θα είναι ημέρα έντονης αστάθειας, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν ακόμη και την Αττική από το μεσημέρι και μετά.

Όπως σημειώνει, η εικόνα του καιρού θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, καθώς σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς. Χαρακτηριστική είναι η διαφορά που, όπως ανέφερε, θα φέρει τον υδράργυρο από τους 43 βαθμούς των προηγούμενων ημερών στους 27-28 βαθμούς.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, σύμφωνα με την ίδια, όχι μόνο λόγω της απότομης πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά και εξαιτίας των έντονων καταιγίδων, των ισχυρών και ξαφνικών ανέμων και των τοπικών μπουρινιών που αναμένονται.

Τα πιο έντονα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Εύβοια και Σποράδες, ενώ προς το βράδυ θα μετατοπιστούν προς το Αιγαίο.

Παπαϊωάννου: «Σπάνια διαταραχή» με χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμου

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου έκανε λόγο για μια «σπάνια διαταραχή», επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η πτώση της θερμοκρασίας κατά 6 έως 8 βαθμούς, αλλά κυρίως τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με γενικά καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, βοριάδες έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς, τοπικά 34 βαθμούς. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς με ανέμους 5-6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς.

Για την Παρασκευή προειδοποίησε ότι οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το πρωί σε Χαλκιδική και Μακεδονία και από το μεσημέρι θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, ενώ το βράδυ θα επηρεάσουν και τις Κυκλάδες καθώς και την ανατολική Πελοπόννησο.

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Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τα φαινόμενα θα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ραγδαιότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, ενώ εκτιμάται ότι θα εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για την Αττική, όπου οι δύο μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η επιδείνωση θα εκδηλωθεί την Παρασκευή.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου τοποθετεί την έναρξη των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά, ενώ ο Δημήτρης Παπαϊωάννου εκτιμά ότι οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από τις 17:00 έως τις 22:00, με τα βόρεια του νομού να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες.

Βελτίωση από το Σάββατο

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει από το Σάββατο, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά. Ωστόσο, θα διατηρηθούν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 7-8 μποφόρ. Από την Κυριακή προβλέπεται επιστροφή σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες, με άνοδο της θερμοκρασίας και αισθητά πιο ήπιο καιρό.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).