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Μουντιάλ ήταν και πάει… Η ποδοσφαιρική πανδαισία πέντε εβδομάδων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μόλις ολοκληρώθηκε με την στέψη της Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 16 χρόνια.



Οι μουντιαλικοί παίκτες έχουν πάει διακοπές, αλλά αυτό βεβαίως δεν ισχύει για την μπάλα, αφού έχουν ήδη ξεκινήσει τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, μάλιστα, να ρίχνονται απόψε στην μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου.



Στο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι στην άκρη του πάγκου, ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας την άλλοτε κραταιά, ουκρανική Ντιναμό Κιέβου (Πέμπτη 23/07, 20:00), με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα προς τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.



Μία ώρα αργότερα (23/07, 21:00), στην Ουγγαρία και κόντρα στην Πάκσι, το Τριφύλλι του Γιάκομπ Νίστρουπ κάνει ποδαρικό σε μια διαδρομή – πρόκληση που απαιτεί τρεις σερί προκρίσεις, προκειμένου να βρεθεί στην League Phase του Conference League.



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