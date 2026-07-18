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Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα! Μετά από 103 αγώνες σε 38 ημέρες, το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο φτάνει στο συναρπαστικό φινάλε με το αποκορύφωμά του, τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής (Κυριακή 19/07, 22:00) στο Νιού Τζέρσεϊ.

Οι Φούριας Ρόχας, οι οποίοι έδωσαν μια ποδοσφαιρική παράσταση στον ημιτελικό με την Γαλλία (2-0), θα αναζητήσουν το δεύτερό τους αστέρι και πρώτο από το 2010 ενώ η Αλμπισελέστε, η οποία «κατάπιε» με ανατροπή την Αγγλία (2-1) στον έτερο ημιτελικό, αναζητά το τέταρτο στέμμα (και δεύτερο διαδοχικό), στον έβδομο τελικό της.

Η μονομαχία του Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι συναρπάζει, με την Ισπανία να δίνεται ως φαβορί για την κατάκτηση της πολυπόθητης κούπας (1.65), αλλά την παγκόσμια πρωταθλήτρια (2.25) να έχει αποδείξει ότι ξέρει όσο λίγες ομάδες να παίζει αυτά τα ματς.

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Στην μονομαχία της πρωταθλήτριας Ευρώπης με την πρωταθλήτρια Κόσμου και Νότιας Αμερικής, λοιπόν, επιλέγουμε να σκοράρει ο Μέσι στον τρίτο του τελικό, να βρει δίχτυα ο πρώτος σκόρερ των Ισπανών Μίκελ Ογιαρθάμπαλ και να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

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Ο Μέσι έκανε την ανατροπή και είναι πλέον το πρώτο φαβορί (1.65), με δεύτερο τον Κιλιάν Μπαπέ (2.30), ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει τα προγνωστικά στον μικρό τελικό της Γαλλίας με την Αγγλία, τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07, 00:00).

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