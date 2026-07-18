Ακολουθεί συνεδρίαση της ΚΕ.

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση της ψηφοφορίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή προέδρου, με 7 υπέρ και 1 λευκό.

Νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκλέχτηκε η Ρένα Δούρου, μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη.

Στις κάλπες προσήλθαν οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Βασίλης Παπαηλιού, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου, ο όγδοος, ο Χρήστος Γιαννούλης, ψήφισε με επιστολική ψήφο, γιατί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

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Δούρου: Αγαπάω την ευθύνη, στόχος η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά το τέλος της διαδικασίας, η Ρένα Δούρου δήλωσε πως στόχος είναι η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι «σε αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

«Σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ …αγαπάω την ευθύνη αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας με σοβαρότητα συντροφικότητα σκληρή δουλειά.

Ξεκινάμε αναδιάταξη κοινοβουλευτική ομάδας για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση. Κάνεις δεν περισσεύει.

Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα αριστερών γυναικών και αντρών που θεώρησαν 3 χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το σπίτι τους».

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Παππάς: Ψήφισα Δούρου, ο Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο εν όψει εκλογών

Για την ψηφοφορία, ο Νίκος Παππάς ανέφερε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής ότι ψήφισε την Δούρου, ενώ για τον Παύλο Πολάκη σημείωσε ότι «θα παίξει κρίσιμο ρόλο στον δρόμο προς τις εκλογές.

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης.

Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή.

Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Γιάννης Αμανατίδης: «Εύχομαι στην νέα πρόεδρο να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας»

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι από αυτή τη στιγμή η Ρένα Δούρου. Ψήφισαν οκτώ βουλευτές και υπήρξε ένα λευκό.

Εύχομαι στη νέα πρόεδρο, με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην πολιτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες.

Σας ευχαριστώ πολύ».

{https://www.youtube.com/shorts/BOmWn7aeA2I}

Μετά την ψηφοφορία, ακολουθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Τη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαρτίζουν οι βουλευτές:

Ρένα Δούρου

Παύλος Πολάκης

Νίκος Παππάς

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Χρήστος Γιαννούλης

Γιώργος Παπαηλιού

Γιάννης Αμανατίδης,

αλλά και οι Σωκράτης Φάμελλος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η βουλευτής, Νίνα Κασιμάτη.