«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παππάς.

Την πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη περίοδο έθεσε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ο Νίκος Παππάς, παρουσιάζοντας την εισήγησή του με αιχμές για τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις και το ζήτημα των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, , η απόφαση της 6ης Ιουνίου κρίθηκε στην πράξη ανεφάρμοστη, καθώς, όπως υποστηρίζεται, οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ελληνικής Λύσης και του Αλέξη Τσίπρα κατέδειξαν ότι δεν υπήρξε πρόθεση για μια οργανωμένη διαδικασία πολιτικής συνεννόησης μεταξύ των δυνάμεων του χώρου.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να απορρίπτει ένα μοντέλο συνεργασιών που βασίζεται σε προσωπικές επαφές, μετακινήσεις στελεχών και σταδιακή δημιουργία νέων πολιτικών σχημάτων μέσω προσχωρήσεων. Αντίθετα, υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές συμμαχίες μπορούν να οικοδομηθούν μόνο στη βάση της ισοτιμίας, του δημόσιου προγραμματικού διαλόγου, του σεβασμού στην αυτονομία κάθε πολιτικής δύναμης και των συλλογικών αποφάσεων.

Στην εισήγηση τονίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθεί εκ νέου στην κοινωνία ζητώντας την ψήφο των πολιτών, με αναφορά στην πολιτική του ταυτότητα και στον στόχο μιας σύγχρονης Αριστεράς «με σοσιαλισμό, δημοκρατία και ελευθερία». Παράλληλα, σημειώνεται ότι το κόμμα θα επιδιώξει συμπόρευση με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που συμμερίζονται αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των βουλευτικών εδρών, με την εισήγηση να υποστηρίζει ότι η κοινοβουλευτική έδρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προσωπική επιλογή που μετακινείται ανεξάρτητα από την πολιτική βάση με την οποία αποκτήθηκε. Όπως αναφέρεται, όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική πορεία οφείλουν να παραδίδουν την έδρα τους.

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Κάλεσμα για διεύρυνση και ανασυγκρότηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκινά από μηδενική βάση, καθώς διαθέτει πολιτική εμπειρία, κυβερνητική διαδρομή, ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο, αλλά και στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Αριστεράς.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται κάλεσμα προς όσους έχουν συμπορευτεί με το κόμμα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και προς όσους απομακρύνθηκαν μετά το 2023, εφόσον εξακολουθούν να θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς. Παράλληλα, η πρόσκληση απευθύνεται και σε νέες κοινωνικές δυνάμεις που αναζητούν έναν χώρο ενεργού πολιτικής συμμετοχής.

Κεντρικό σημείο της εισήγησης αποτελεί η επιλογή συγκρότησης συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται ως πολιτική επιλογή που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων, στην αξιοποίηση του συνόλου των στελεχών και στη διαμόρφωση μιας περιόδου που θα βασίζεται στη σύνθεση και στη συλλογική ευθύνη.

Η συλλογική ηγεσία αναμένεται να αναλάβει τον συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας του κόμματος, με βασικούς στόχους τον εκλογικό σχεδιασμό, την εξωστρέφεια, την παρουσίαση του προγράμματος και την ανάπτυξη πολιτικής δράσης σε όλη τη χώρα.

Προτεραιότητα τα ψηφοδέλτια και τα κομματικά μέσα

Ο Νίκος Παππάς επισημαίνει ως άμεση ανάγκη την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης των ψηφοδελτίων, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της Αριστεράς, την «Αυγή» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο». Όπως σημειώνεται, η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και η αναβάθμισή τους αποτελούν βασικό στοιχείο της προσπάθειας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης του κόμματος.

Η εισήγηση καταλήγει με αναφορά στη μεγάλη πολιτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που σχεδιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την «Αυγή» και το «Στο Κόκκινο» τον Σεπτέμβριο, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας περιόδου πολιτικής εξόρμησης και δημόσιας παρουσίας.