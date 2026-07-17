Απόψε στις 21:00, στο Mega.

Λίγες ημέρες μετά από την απώλεια της Μάρως Κοντού, ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega θα προβάλει ξανά την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Νίκη Λυμπεράκη και την «Πάμε μια βόλτα;».

Στην εξομολογητική αυτή συζήτηση, η σπουδαία ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της, μοιράστηκε ιστορίες από την πολυετή πορεία της στον χώρο της υποκριτικής και περπάτησε σε γειτονιές της Αθήνας που της ξύπνησαν έντονες αναμνήσεις, μιλώντας στη Νίκη Λυμπεράκη και στους τηλεθεατές για σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Το επεισόδιο με την συνέντευξη της Μάρως Κοντού στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», θα προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 21:00, μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Mega.

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Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών και το πρωί της Παρασκευής γράφτηκε το τελευταίο αντίο.

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