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Λόγω του σεισμού στο Μεξικό έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό.

Ο σεισμός σημειώθηκε 71 χλμ δυτικά- βορειοδυτικά της πόλης Πουέρτο Μαδέρο, βασικό λιμάνι στην πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:48 (τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Λόγω του ισχυρού σεισμού έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κοντά στις ακτές της Τσιάπας. Το Πουέρτο Μαδέρο βρίσκεται μόλις 13 χλμ από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ.

{https://x.com/CHIAPAS_AMC/status/2078132661747380302}

Σε νέα του ανάρτηση το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού σε 7,3 Ρίχτερ. Σε συναγερμό έχουν τεθεί Μεξικό και Γουατεμάλα.

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{https://x.com/weatherchannel/status/2078137492914467101}

{https://x.com/JorgeManzaSV/status/2078139457983664463}

{https://x.com/SkyNews/status/2078136909172253119}

{https://x.com/geoshake_ai/status/2078131988133757177}

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη της επαρχίας της Oaxaca, Salomon Jara.

Ωστόσο, από τον σεισμό κουνήθηκαν κτίρια και στη Γουατεμάλα κάνοντας πολλούς να σπεύσουν να βγουν από τα σπίτια τους σύμφωνα αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters. Τα τοπικά Μέσα μετέδωσαν πλάνα με προσωπικό να εγκαταλείπει κυβερνητικά κτίρια καθώς ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα κρατικά πρωτόκολλα.

{https://x.com/salomonj/status/2078135860952756240/history}

Συναγερμός σε Μεξικό και Γουατεμάλα

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media απεικονίζεται η στιγμή του σεισμού στο Μεξικό αλλά και ο συνεγαρμός που ακολουθεί για τσουνάμι.

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2078135576591560947}

{https://x.com/chematierra/status/2078138853802557595}

{https://x.com/RevistaPolitico/status/2078137756992045140}

{https://x.com/ClimaenGuate/status/2078139441638449658}

Συναγερμός σήμανε και στη Γουατεμάλα.

{https://x.com/ClimaenGuate/status/2078141978739351620}

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2078136425984163872}

Η ανάρτηση Παπαδόπουλου για τον σεισμό στο Μεξικό

Λίγα μόλις λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μεξικό ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έσπευσε να κάνει σχετική ανάρτηση.

«Mεγάλος επιφανειακός σεισμός μεγέθους 7.4 στο θαλάσσιο χώρο της επαρχίας Chiapas του Μεξικού. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Εν αναμονή νεότερων πληροφοριών. Η περιοχή έχει πολύ υψηλό σεισμικό δυναμικό δεδομένου ότι και στο παρελθόν έγιναν μεγάλοι σεισμοί».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2499283250556108&id=100014233710134&ref=embed_post}