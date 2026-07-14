Αποκαρδιωτικός ο τελευταίος απολογισμός για τα θύματα των φονικών σεισμών της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα.

Ξεπέρασαν τους 4.700 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Ο τελευταίος απολογισμός που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, έκανε λόγο για τουλάχιστον 4.734 νεκρούς και 16.740 τραυματίες. Την ίδια ώρα στους 17.907 ανέρχονται οι άστεγοι.

Το καταστροφικό σεισμικό ζεύγος στη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα επλήγη στις 24 Ιουνίου από ισχυρή διπλή σεισμική ακολουθία, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων από τον προσεισμό των 7,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με το USGS. Το σεισμικό ζεύγος, που ορίζεται όταν δύο δονήσεις παρόμοιου μεγέθους σημειώνονται σε κοντινή απόσταση και με μικρή χρονική διαφορά, πιθανότατα υποδηλώνει μια πολύπλοκη διαδικασία ρήξης- αλληλεπίδρασης, συμπληρώνει.

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Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 28 χλμ. δυτικά της Μορόν, μιας περιοχής που βρίσκεται 168 χλμ από το Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε μια νέα δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μορόν. Πανικόβλητοι οι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο. Παρέμειναν εκεί το βράδυ, δεν τολμούσαν να επιστρέψουν εξαιτίας του φόβου πως σπίτια και άλλα κτίρια θα καταρρεύσουν αν γίνουν κι άλλοι μετασεισμοί.

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Οι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκάλεσαν μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και βασικές υποδομές, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι διασώστες, από διάφορες χώρες, εργάστηκαν αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες, αναζητώντας επιζώντες μέσα στα ερείπια, αν και υπήρξαν καταγγελίες ότι οι διασώσεις- σε πολλές περιπτώσεις- άργησαν.

Οι ανάγκες για τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη αυξήθηκαν δραματικά, ενώ υπήρξαν φόβοι για την εξάπλωση ασθενειών λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας ομάδες διάσωσης, γιατρούς, φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια. Οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές χώρες προσέφεραν οικονομική και υλική στήριξη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των καταστροφών. Παρά τις προσπάθειες αυτές, το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια, καθώς πολλές κατοικίες και δημόσιες υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.